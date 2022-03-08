Serik'te jandarma ekipleri, ailelerini ziyaret etti

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit ailelerini ziyaret ederek, çiçek hediye etti.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit ailelerini ziyaret etti. Kentte bulunan 14 şehit eşi ve annesini ziyaret eden ekipler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ekipler, ailelere çiçek verdi.