Serik'te istinat duvarından düşen aracın şoförü yaralandı
Serik ilçesinden istinat duvarından düşen hafif ticari aracın şoförü yaralandı.
Serik ilçesinden istinat duvarından düşen hafif ticari aracın şoförü yaralandı.
Serik Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde Mahir Anar'ın kullandığı 06 AFD 157 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 3 metrelik istinaf duvarından düşerek burun üstü durdu.
Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Görgü tanıkları park halindeki aracın içerisinde şoför olduğu halde aniden hareketlenerek duvardan düştüğünü söyledi.