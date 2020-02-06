Serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı (2)
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Serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı (2)

TAŞKIN ONLARIN İŞİNE YARADIAntalya'nın Serik ilçesinde, aşırı yağış ve karların erimesiyle taşan Köprüçay Irmağı, bazı restoranlar ile tarım arazilerini su altında bırakırken, suyla birlikte sürüklenen ağaç parçaları vatandaşların işine yaradı.

06.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:21
Serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı (2)

TAŞKIN ONLARIN İŞİNE YARADI

Antalya'nın ilçesinde, aşırı yağış ve karların erimesiyle taşan Köprüçay Irmağı, bazı restoranlar ile tarım arazilerini su altında bırakırken, suyla birlikte sürüklenen ağaç parçaları vatandaşların işine yaradı. Bölgede çiftçilik yapan Mustafa ve Fatma Gündoğdu çifti, ağaç parçalarını toplamak için ırmak kenarına geldi. Suyun içinden tahta parçalarını toplayan Gündoğdu çifti, parçaları serayı ısıtmak amacıyla yakmak için kullanacaklarını söyledi. Çift, ırmak taştığında sürüklenen ağaç parçalarını toplayıp, bu şekilde kullandıklarını kaydetti.


Kaynak: DHA
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