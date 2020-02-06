Serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı

06.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:54

ANTALYA'nın Serik ilçesinde aşırı yağış ve karların erimesi nedeniyle Köprüçay Irmağı taştı. Irmak kenarındaki bazı işletmelerle tarım arazileri su altında kaldı.Manavgat ilçesine bağlı Beşkonak Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki aşırı yağışlar ve karların erimesi neticesinde Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nden geçen Köprüçayı Irmağı taştı. Taşan sular nedeniyle ırmak kenarındaki bazı restoranlar ile portakal ve zeytin bahçeleri su altında kaldı.Restoran işletmecisi Osman Gündoğdu, dünkü aşırı yağış ve fırtınanın etkisiyle Beşkonak Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki karların eridiğini, bunun sonucu suların yükseldiğini söyledi. Irmaktan taşan sular nedeniyle restoranların su altında kaldığını anlatan Osman Gündoğdu, olay nedeniyle herhangi can kaybı olmadığını kaydetti.

Kaynak: DHA