Serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı
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Serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, aşırı yağış ve karların erimesi ile Köprüçay Irmağı taştı.

06.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:45
Serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı

ANTALYA'nın ilçesinde, aşırı yağış ve karların erimesi ile Köprüçay Irmağı taştı. Irmak kenarındaki bazı restoranlar ile tarım arazilerini su bastı. 

Serik'e bağlı Belkıs Mahallesi'nden geçen Köprüçay Irmağı, aşırı yağış ve karların erimesi sonucu taştı. Irmak kenarındaki bazı restoranlar ile portakal ve zeytin bahçeleri, sular altında kaldı. Restoran işletmecisi Osman Gündoğdu, dünkü aşırı yağış ve fırtınanın etkisiyle Beşkonak Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki karların eridiğini, bunun sonucunda suların yükseldiğini söyledi. Irmaktan taşan sular nedeniyle restoranların su altında kaldığını anlatan Gündoğdu, can kaybı olmadığını kaydetti.


Kaynak: DHA
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