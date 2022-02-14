Serik'te iki kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serik'te iki kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA, Servet Tümer - Güncel
 - Güncelleme:
Serik'te iki kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Serik ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Serik ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

A.Ç. (31) yönetimindeki 07 YJ 413 plakalı kamyonet, Pınarcık Mahallesi'nde R.B. (31) idaresindeki 07 YNH 71 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüleri A.Ç. ve R.B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Servet Tümer - Güncel

Kamyonet, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title