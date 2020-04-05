Serik'te ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımların dağıtımı devam ediyor Serik ilçesinde, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında dağıtılacak bin liralık sosyal yardım ödemeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin evine giden jandarma ekiplerince teslim ediliyor.

Serik ilçesinde, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında dağıtılacak bin liralık sosyal yardım ödemeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin evine giden jandarma ekiplerince teslim ediliyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, PTT şubeleri önünde oluşan kalabalıkların önüne geçmek amacıyla başlatılan uygulamayla bin liralık sosyal yardım ödemelerini hak sahibi ailelerin evlerine götürdü. Ekipleri karşısında gören, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin sevinç yaşadığı görüldü. Kaynak: AA