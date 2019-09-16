Serik'te hurda depolama alanında yangın (1)

16.09.2019 16:56

Serik D-400 karayolunun Kadriye kavşağı Kayaburnu Mahallesi yakınlarındaki hurda malzemelerin depolandığı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Plastik malzemelerin de bulunduğu depodaki yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Deponun yanındaki plastik seranın da bir kısmı alevlerden zarar gördü. Yangının söndürülmesi için ekipler yoğun şekilde çalışıyor.

Kaynak: DHA