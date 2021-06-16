Son dakika haberi! SERİK'TE HORTUM KAMERADA
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Son dakika haberi! SERİK'TE HORTUM KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde balıkçılık yapan Özgür Karcı, sabah saatlerinde meydana gelen ve İlarma bölgesindeki Likya World Otel'in sahilindeki şezlong ve tenteleri uçuran 2 hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde balıkçılık yapan Özgür Karcı, sabah saatlerinde meydana gelen ve İlarma bölgesindeki Likya World Otel'in sahilindeki şezlong ve tenteleri uçuran 2 hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde hortumlardan biri su yüzeyinde ilerledikten bir süre sonra etkisini yitirmeye başlarken, diğerinin ise hızla karaya doğru ilerlediği yer aldı. Karaya ulaşan hortumun otelin sahilindeki şezlong ve kameriyeleri uçurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Özgür Karcı'nın yanındaki arkadaşına 'Allah Allah', 'Gitti otelde bir şey bırakmadı' şeklindeki sözleri de görüntülere yansıdı. Sabah saatlerinden bu yana bölgede çalışma yapan otel çalışanları hortumun verdiği zararı ortadan kaldırdı.

'BİR TEKNENİN HORTUMDAN KAÇMAYA ÇALIŞTIĞINI GÖRDÜM'

Boğazkent Balıkçı Barınağı'nda yaşayan Özgür Karcı, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Sabah saatlerinde denize doğru bakarken, hortumu görünce cep telefonuyla kayda başladığını, kısa sürede sayıları ikiye çıkan hortumların 6 dakika boyunca sürdüğünü aktaran Özgür Karcı, hortumun bir ara kendi evlerine doğru geleceğinden endişe duyduğunu anlattı. Karcı, "Camdan bakınca hortumu gördüm. Denizde bir teknenin hortumdan kaçmaya çalıştığını gördüm. O tekne kaçınca büyük bir hortum denizden yükseldi ve otele doğru gidip tente, şemsiye ve şezlonglara zarar verdi. Sonrasında kayboldu" dedi.

'HORTUM BİZİ GEÇİNCE ÇAY DEMLEDİK'

Denizde balık tutmaya çalışan ve hortumu görünce kaçan balıkçı Yüksel Kurtulmuş da yaşadığı korku dolu anları anlattı. Bulutları görünce kıyıya doğru yöneldiğini anlatan Kurtulmuş, "Bir anda yağmur yağmaya başladı. Ardından hortum çıktı. Bize 50 metreye kadar yaklaştı. Korktuk. Hortumun kıyıya gittiğini görünce rahatladık. Çayımızı demledik" diye konuştu.

Son dakika haberi! SERİK'TE HORTUM KAMERADA
Son dakika haberi! SERİK'TE HORTUM KAMERADA
Son dakika haberi! SERİK'TE HORTUM KAMERADA
Son dakika haberi! SERİK'TE HORTUM KAMERADA
Son dakika haberi! SERİK'TE HORTUM KAMERADA
Son dakika haberi! SERİK'TE HORTUM KAMERADA
Son dakika haberi! SERİK'TE HORTUM KAMERADA
Son dakika haberi! SERİK'TE HORTUM KAMERADA
Son dakika haberi! SERİK'TE HORTUM KAMERADA
Son dakika haberi! SERİK'TE HORTUM KAMERADA
Son dakika haberi! SERİK'TE HORTUM KAMERADA
Son dakika haberi! SERİK'TE HORTUM KAMERADA
Son dakika haberi! SERİK'TE HORTUM KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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