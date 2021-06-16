Serik'te hortum kamerada (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serik'te hortum kamerada (2)

Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel

ŞEZLONG VE KAMERİYELER UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİAntalya'nın Serik ilçesinin Boğazkent Mahallesi'nde bu sabah yağış sonrası oluşan 2 hortum anlarından yeni görüntüler ortaya çıktı.

ŞEZLONG VE KAMERİYELER UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Antalya'nın Serik ilçesinin Boğazkent Mahallesi'nde bu sabah yağış sonrası oluşan 2 hortum anlarından yeni görüntüler ortaya çıktı. Denizde oluşan hortumlardan biri, karaya ulaştı ve 5 yıldızlı otelin plaj ile havuz kısmında şezlong, masa ve sandalyeleri havaya uçurdu. Bu anlarda otel personeli, korunaklı yere sığınırken, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Şezlong ve kameriyeler uçarken, ağaçlar devrildi. Denizden gelen hortum, hasara yol açmasının ardından kayboldu. Otel yetkilileri de tesiste hasar meydana geldiğini açıkladı.


Serik'te hortum kamerada (2)
Serik'te hortum kamerada (2)
Serik'te hortum kamerada (2)
Serik'te hortum kamerada (2)
Serik'te hortum kamerada (2)
Serik'te hortum kamerada (2)
Serik'te hortum kamerada (2)
Serik'te hortum kamerada (2)
Serik'te hortum kamerada (2)
Serik'te hortum kamerada (2)
Serik'te hortum kamerada (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç

Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da yağmur sonrası oluşan hortum korku dolu anlar yaşattı
Antalya'da yağmur sonrası oluşan hortum korku dolu anlar yaşattı
Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı
Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Emel Sayın Enis Arıkan Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serik'te hortum kamerada (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 13:43:26. #1.13#

title