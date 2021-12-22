Serik'te hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
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Serik'te hırsızlık şüphelisi yakalandı

Serik'te hırsızlık şüphelisi yakalandı
AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Serik ilçesinde römork ve sera sobalarını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Serik ilçesinde römork ve sera sobalarını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayaburnu Mahallesi'nde M.K'nin serasında bulunan römorkun ve sobaların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli Ü.B'yi gözaltına aldı.

Bulunan römork ve sera sobaları sahibine teslim edildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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