Serik'te hayırsever iş insanından özel çocuklara çok amaçlı salon

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Serik ilçesinde bulunan Serik Özel Eğitim Uygulama Okulu'na, hayırsever iş insanı Süleyman Kanmaz tarafından çok amaçlı salon yapılacak.

Karadayı Mahallesi'nde bulunan Serik Özel Eğitim Uygulama Okulu'na iş insanı Süleyman Kanmaz tarafından babası Mehmet ve annesi Gülsüm Kanmaz adına çok amaçlı salon yapılması için protokol imzalandı.

Okulda düzenlenen imza törenine Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Okul Müdürü Osman Şükrü Böce ile iş Kanmaz ve annesi katıldı.

Başkan Aputkan, törende yaptığı konuşmada, "Okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi konusunda okul idarelerinden gelen taleplere genel manada elimizden geldiğince ciddi anlamda katkı koyuyoruz. Bu tür özel okullarımıza hayırsever iş insanlarımızın katkıları çok önemli." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekiz ise ilçedeki orta ve ağır engelli çocukların eğitim alabilmeleri için yaptırılan 72 öğrenci kapasiteli Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim öğretimin devam ettiğini söyledi.

Burada çocukların eğitim almalarının çok önemli olduğunu belirten Ekiz, "Okulumuzda bulunan en alt kattaki boş salonun yemekhane, oyun alanı gibi birçok konuda kullanılması için hayırsever iş insanımız Süleyman Kanmaz ile protokol imzaladık. İlçemiz hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

Süleyman kanmaz da, "Buradaki öğrencilerimiz gördükten sonra ne gibi katkı sağlayabiliriz diye düşündük. Topluma bu çocuklarımızı biraz daha yaklaştırabilmek açısından elimizden ne geliyorsa yapmak istedik ve bu projemizi gerçekleştirmeyi düşündük. İlçemize hayırlı uğurlu olur inşallah." ifadelerini kullandı.