Son dakika! Serik'te güvenlik kamerasında gördüğü cisim otel görevlisini heyecanlandırdı
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Son dakika! Serik'te güvenlik kamerasında gördüğü cisim otel görevlisini heyecanlandırdı

05.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:00

Son dakika gündem haberi: Serik ilçesinde bir otelin görevlisi, güvenlik kamerasında fark ettiği gökyüzündeki cismin UFO olduğunu düşünerek heyecanlandı.

Serik ilçesinde bir otelin görevlisi, güvenlik kamerasında fark ettiği gökyüzündeki cismin UFO olduğunu düşünerek heyecanlandı.

Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde görevli Ali Can, görevi esnasında güvenlik kameralarını izlerken denizin üzerinde havada kırmızı bir cisim olduğunu gördü.

Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, cismi görünce heyecanlandığını ve görüntüyü büyüterek yakından incelemeye çalıştığını söyledi.

Cisin pembe ve kırmızımsı bir renk yaydığını belirten Can, şunları ifade etti:

"Bu kesinlikle güneş yansıması değil. Denizin üzerinde ne olduğu belli olmayan kırmızı dairesel bir cisim var. Yaklaşık 10 dakika kadar izledim. İlk kez böyle bir şey ile karşılaştım. Heyecanlandım biraz da korktum. Haberlerde böyle şeyler görüyoruz, UFO olduğunu düşünüyorum. Ne olduğu belli değil ama elektronik bir araç var orda. Hatta sahilde yürüyüş yapan bir kişi de fark etti ve o yöne baktı. Yani sadece ben görmedim. Sonra kayboldu gitti."

Son dakika! Serik'te güvenlik kamerasında gördüğü cisim otel görevlisini heyecanlandırdı
Son dakika! Serik'te güvenlik kamerasında gördüğü cisim otel görevlisini heyecanlandırdı
Son dakika! Serik'te güvenlik kamerasında gördüğü cisim otel görevlisini heyecanlandırdı
Son dakika! Serik'te güvenlik kamerasında gördüğü cisim otel görevlisini heyecanlandırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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