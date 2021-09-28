Serik'te gıda satışı yapan iş yerleri ve okul kantinleri denetlendi - Haberler
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Serik'te gıda satışı yapan iş yerleri ve okul kantinleri denetlendi

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Serik'te gıda satışı yapan iş yerleri ve okul kantinleri denetlendi

Serik'te İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda üretim ve satışı yapılan iş yerleriyle okul kantinlerinde denetim yapıldı.

Serik'te İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda üretim ve satışı yapılan iş yerleriyle okul kantinlerinde denetim yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2021'in yılı 9 aylık döneminde toplam 1378 iş yerinde gıda denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 520 numune alındı ve bazı iş yerlerine toplam 257 bin 880 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde el konulan 4 bin 954 kilo sağlığa zararlı ürün imha edildi.

Okul Kantinlerinde de sıkı denetimler yapıldı

Öte yandan ekipler, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okul kantinlerinde ve öğrenci yemekhanelerinde de denetimler yaptı.

İlçedeki 64 okul kantini, okul yemekhanesi ve yurt yemekhanelerinde öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyecek gıda güvenliği denetlenirken, hijyen şartları uygunluk yönünden kontrolleri yapıldı.

Ekiplerce denetimler sırasında eksikliği bulunan işletmecilere uyarılarda bulunarak süre verildi, kurallara uymamaları halinde cezai işlem uygulanacağı konusunda tebligat yapıldı.

Serik'te gıda satışı yapan iş yerleri ve okul kantinleri denetlendi

Serik'te gıda satışı yapan iş yerleri ve okul kantinleri denetlendi

Serik'te gıda satışı yapan iş yerleri ve okul kantinleri denetlendi

Serik'te gıda satışı yapan iş yerleri ve okul kantinleri denetlendi

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Serik'te gıda satışı yapan iş yerleri ve okul kantinleri denetlendi - Haberler
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