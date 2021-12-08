Serik'te fırtına ve sağanak seralara zarar verdi

ANTALYA (AA) - Antalya'da etkili olan yağmur ve fırtına, Serik ilçesindeki bazı seralarda hasara yol açtı.

Kadriye Mahallesi'nde çilek üretimi yapan Ahmet Kol, çıkan fırtına nedeniyle 7 dönüm çilek serasının naylonlarının tamamen yırtıldığını söyledi.

Kol, "Dün aniden yağmurla beraber gelen fırtına seramızı yerle bir etti. Bu bir felaket. Allah'tan gelen bir şey. Devletimizden yardım istiyoruz. Seradaki çileklerde yağmur nedeniyle dipten çürüyeceği için tamamen sökülüp çöpe dökülecek." diye konuştu.

İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri serada hasar tespit çalışması yaptı.