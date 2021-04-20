Serik'te evin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serik'te evin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu

Serik'te evin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Serik ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekibince büyümeden söndürüldü.

Serik ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekibince büyümeden söndürüldü.

Boğazkent Mahallesi'nde Ayşe Çimen'e ait iki katlı evin mutfak bölümünde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Çimen evi terk ederek çevredekilerden yardım istedi.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti.

İtfaiye tarafından kısa sürede söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Meral Akşener Devlet Bahçeli Yıldırım Akbulut
Magazin Hülya Avşar İrem Derici Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Ali Koç Bülent Uygun Yılmaz Vural Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Serik'te evin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 13:02:23. #1.16#

title