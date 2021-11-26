SERİK'TE EV YANGINI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Suriye uyruklu vatandaşların yaşadığı tek katlı ev, yangında kül oldu. Sera işçisi ev sahibi, sakladığı 60 bin lirasının yandığını iddia etti.

Serik'in Kökez mahallesi 3017 sokakta Suriye uyruklu vatandaşların yaşadığı tek katlı evde saat 10.15 sıralarında yangın çıktı. Suriye uyruklu 9 kişilik ailenin yaşadığı evde dumanları fark eden kadın, 6 çocuğu alarak dışarı çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında alevler evin çatısındaki plastik nedeniyle hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri evi yanarken görüp fenalaşan aile sakinlerine müdahale etti. Serada çalışırken yangını duyup gelen ev sahibi içeri girmek istedi. Ev sahibine, polis ve itfaiye engel oldu.

Yangın 2 itfaiye aracının müdahalesiyle söndürüldü. Ev sahibinin evde sakladığını belirttiği 60 bin liranın bulunması için polis ve itfaiye araştırma yaptı. Yanan cüzdanı sahibine teslim eden polis, belirtilen paraya rastlamadı.

Elektrik tesisatından çıktığı belirtilen yangınla ilgili polisin soruşturması sürerken polis evde geniş çaplı inceleme başlattı.