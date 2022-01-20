Serik'te esnaf boş üniversite binasının değerlendirilmesini istedi

Serik ilçesinde esnaf, boş durumdaki Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi binasının değerlendirilmesini talep etti.

Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki mülkiyeti Serik Belediyesine ait olan ve Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi olarak tahsisi yapılan binanın esnaf, basın açıklaması yaptı.

Esnaf adına konuşan Ramazan Yıldız, Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesinin, salgın sürecinde kapatıldığını söyledi.

Okulda eğitim gören öğrencilerin Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokuluna gönderildiğini belirten Yıldız, "İşletme fakültesi binası olarak kullanılan binada şu anda sadece yönetim kadrosunun bir bölümü var. Serik'in merkezi konumunda bulunan ve boş olarak bekletilen bu binanın esnaflar olarak canlandırılmasını istiyoruz. Bu binaya herhangi bir kurum, kuruluşun getirilmesini istiyoruz. Bu bina canlansın, esnafa canlılık gelsin. Bu bina burada atıl durumda kalmasın." dedi.

Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Savaş ise sivil toplum kuruluşu başkanları olarak binanın son durumu araştıracaklarını ifade etti.

Binanın resmi olarak ne zaman boşaltılacağını öğreneceklerini dile getiren Savaş, "Sonrasında Kaymakamlığımızla, Belediye Başkanlığımızla organize olarak hangi kamu kurum ve kuruluşunun bu binaya taşınma ihtimali olabilir onu değerlendirelim. Üst kademelerle görüşmemizin ardından burada esnafımızı toplayarak sizlere gerekli bilgiyi verelim. Biz STK başkanları olarak konuyu gerekli yerlere ileteceğiz. Biz esnafın temsilcileri olarak esnafımızın mağdur olmamasını istiyoruz. Biz her zaman esnafımızın yanındayız." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından esnaf dağıldı.