Serik'te Dünya Otizm Farkındalık etkinliği yapıldı
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Serik'te Dünya Otizm Farkındalık etkinliği yapıldı

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Serik'te Dünya Otizm Farkındalık etkinliği yapıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde otizmli çocuklar, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mavi balon uçurdu.

Antalya'nın Serik ilçesinde otizmli çocuklar, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mavi balon uçurdu.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, belediye önünde düzenlenen etkinlikte gazetecilere, Serik Belediyesi olarak her zaman otizmlilerin yanında olduklarını söyledi.

Serik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Meral Yılmaz da her zaman ailelerin yanında ve destekçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Etkinlikte, otizmli çocuklar ve aileleri balonları gökyüzüne bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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