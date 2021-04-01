ANTALYA Serik'te dolu yağışı etkili oldu
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ANTALYA Serik'te dolu yağışı etkili oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Serik'te dolu yağışı etkili olduAntalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu yağışı nedeniyle golf ve futbol sahaları ile seraların çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

Serik'te dolu yağışı etkili oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu yağışı nedeniyle golf ve futbol sahaları ile seraların çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Serik'e bağlı Belek ve Kadriye mahallelerinde bugün saat 13.30 sıralarında dolu yağışı etkisini gösterdi. Yaklaşık 20 dakika süren dolu nedeniyle bölgede bulunan otellerin golf sahaları ve futbol sahaları beyaza bürüdü. Dolu yağışı nedeniyle bölgede herhangi bir hasar meydana gelmezken, sadece yerde dolu birikintileri oluştuğu belirtildi. Yağışa golf sahasında yakalananlar ise bir süre ara vermek zorunda kaldı.

Kadriye Mahallesi Muhtarı Süleyman Çalışkan, "Saat 13.30 sıralarında hava bir anda karardı. Ardından dolu yağmaya başladı. Oteller ve golf sahaları ile futbol sahaları bölgesinde dolu biraz fazla yağdı. Yaklaşık 20 dakika süren yağış bölgemize herhangi bir zarar vermedi" dedi.

Öte yandan Çandır, Karıncalı ve Çanakçı mahallelerinde de hafif şekilde dolu etkili oldu. Bölgedeki cam ve plastik seraların etrafını dolu taneleri kaplarken, herhangi bir zarar olmadığı belirtildi.

ANTALYA Serik'te dolu yağışı etkili oldu
ANTALYA Serik'te dolu yağışı etkili oldu
ANTALYA Serik'te dolu yağışı etkili oldu
ANTALYA Serik'te dolu yağışı etkili oldu
ANTALYA Serik'te dolu yağışı etkili oldu
ANTALYA Serik'te dolu yağışı etkili oldu
ANTALYA Serik'te dolu yağışı etkili oldu
ANTALYA Serik'te dolu yağışı etkili oldu
ANTALYA Serik'te dolu yağışı etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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