Serik'te devre arası kamp hareketliliği başladı

31.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:34

ANTALYA'nın Serik ilçesi bu yıl da futbol takımlarının devre arası kamp tercihlerinin başında yer aldı. Aralarında Süper Lig ekiplerinin de bulunduğu birçok takımın kamp yapacağı ilçede hareketlilik başladı.

Futbolda liglere verilen aranın ardından kamp için takımların yoğun olarak tercih ettiği Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde hareketlilik başladı. Özellikle TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'den birçok takım kamp çalışmaları için ilçeye gelmeye başladı. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa da 3 Ocak'tan itibaren kamp için Belek'e gelecek. Bunun yanında Shakhtar Donetsk, Dinamo Moskova, Young Boys, Sturm Graz, Dinomo Kiev, Danimarka U21 Milli Takımı da kamp tercihini Antalya'dan yana kullandı. Antalya, Merkez Hakem Kurulu'nun yıllık devre arası seminerine de ev sahipliği yapacak.

Kaynak: DHA