Serik'te denizde hortum oluştu
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Serik'te denizde hortum oluştu

12.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:48
Serik'te denizde hortum oluştu

Antalya (AA) -Serik ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

Antalya (AA) -Serik ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

Serik ilçesinin Boğazkent ve Belek mahalleleri açıklarında denizde oluşan hortum, kısa süre sonra etkisini yitirdi. Hortum, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

İlçenin farklı noktalarından görülen hortumu, vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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