Serik'te denizde hortum çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Serik'te denizde hortum çıktı

12.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:49
Serik'te denizde hortum çıktı

ANTALYA'nın Serik ilçesi açıklarında, denizde hortum çıktı.

ANTALYA'nın Serik ilçesi açıklarında, denizde hortum çıktı. Hortum kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu.

Serik lçesine bağlı Boğazkent ve Belek Mahalleleri açığında, bugün saat 12.00 sıralarında denizde hortum çıktı. Su yüzeyinde ilerleyen hortum 2 mahalleden de görüldü. Vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği hortum bir süre sonra gözden kayboldu.


Serik'te denizde hortum çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

İlgili Haberler

Tatilciler, pazarın keyfini denizde çıkardı
Tatilciler, pazarın keyfini denizde çıkardı
Tekerlekli sandalyesine 'itfaiye hortumu' güçlendirmesi ile şampiyonalara hazırlanıyor
Tekerlekli sandalyesine 'itfaiye hortumu' güçlendirmesi ile şampiyonalara hazırlanıyor
Demre'de hortum seralara zarar verdi
Demre'de hortum seralara zarar verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Şallı Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Neymar Samatta Okan Buruk Burak Yılmaz Mauricio Lemos
Tüm Haberler Ateş Türk Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serik'te denizde hortum çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 13:49:31. #1.14#
title