Serik'te denizde hortum çıktı

ANTALYA'nın Serik ilçesi açıklarında, denizde hortum çıktı. Hortum kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu.

Serik lçesine bağlı Boğazkent ve Belek Mahalleleri açığında, bugün saat 12.00 sıralarında denizde hortum çıktı. Su yüzeyinde ilerleyen hortum 2 mahalleden de görüldü. Vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği hortum bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ