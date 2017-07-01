Serik'te Çöplük Yangını

Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'ndeki çöplük alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.



Alınan bilgiye göre, Kadriye Mahallesi'ndeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangının söndürülmesi çalışma başlattı.



Yangının, civarda bulunan evlere sıçramaması için itfaiye ekipleri önlem aldı.