Serik'te çıkan yangında zeytin ağaçları ve otomobil zarar gördü

Serik ilçesinde çıkan yangında zeytin ağaçları ve bir otomobil zarar gördü.

Serik ilçesinde çıkan yangında zeytin ağaçları ve bir otomobil zarar gördü.

Bucakköy Mahallesi Kuşçalı mevkisinde çalılık arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle yakında bulunan zeytin ağaçları ve mezarlıktaki ağaçlara sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ekipleri sevk edildi.

Bu esnada vatandaşlar, ekipler gelene kadar hortumlar ve ilaçlama motorlarıyla yangına müdahale etti. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Zeytin bahçesine gelen Hasan Potur'un, bahçesinde işi bittikten sonra geri döneceği sırada aracının tekerinin biri çukura düştü. Potur'un olduğu yerden çıkaramadığı aracı alevlerin arasında kalarak yandı.

Yangında çalılık alan, zeytin ağaçları, mezarlıkta bulunan bazı ağaçlar ile otomobil zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer