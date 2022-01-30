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Serik'te çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

AA, Servet Tümer - Güncel
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Serik'te çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Serik ilçesinde çıkan kavgada, av tüfeğiyle vurulan 2 kişi yaralandı.

Serik ilçesinde çıkan kavgada, av tüfeğiyle vurulan 2 kişi yaralandı.

O.D. (25), eski eşi G.A'nın (29) babasının yanında kaldığı Akçapınar Mahallesi'ndeki evine gitti. Eski çiftin arasında bir süre sonra tartışma başladı. O.D, tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açarak G.A'yı yaraladı.

Kızının vurulduğunu gören baba da av tüfeğiyle ateş ederek eski damadını yaraladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hafif yaralı oldukları belirlenen O.D. ve G.A'yı hastaneye kaldırdı.

Baba ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

AA / Servet Tümer - Güncel

Jandarma, Baba, Güncel, Haber

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