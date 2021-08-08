SERİK'TE ÇİÇEKÇİ DÜKKANI YANDI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çiçekçi dükkanı, çıkan yangında tamamen yandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çiçekçi dükkanı, çıkan yangında tamamen yandı. Yangın sırasında içerde kimse olmaması olası faciayı önledi.

Serik ilçesi Belek Mahallesinde bulunan bir çiçekçi dükkanında, saat 15.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede iş yerinin ikinci katına sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın 1 saatte söndürülürken, işyeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında işyerinde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

İşletmeci Abdurrahman Yarılkaya, çiçek götürmek için işyerinden ayrıldığını, 15 dakika sonra geri döndüğünde alevleri gördüğünü söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı