Serik'te çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu: 6 ölü (3)
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Serik'te çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu: 6 ölü (3)

10.02.2021 00:17 | Son Güncelleme: 10.02.2021 00:21
Serik'te çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu: 6 ölü (3)

CENAZELER ANTALYA'YA GÖNDERİLDİAntalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden yaşamını yitiren Harun Can Ateş, Sevgi Ateş, Şükriye Ateş, Mehmet Ali Em, Sevda Em ve Gülsüm Em'in cenazeleri yapılan işlemlerinin ardından otopsi için...

CENAZELER ANTALYA'YA GÖNDERİLDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden yaşamını yitiren Harun Can Ateş, Sevgi Ateş, Şükriye Ateş, Mehmet Ali Em, Sevda Em ve Gülsüm Em'in cenazeleri yapılan işlemlerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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