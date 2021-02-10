Serik'te çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu: 6 ölü (3)

CENAZELER ANTALYA'YA GÖNDERİLDİAntalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden yaşamını yitiren Harun Can Ateş, Sevgi Ateş, Şükriye Ateş, Mehmet Ali Em, Sevda Em ve Gülsüm Em'in cenazeleri yapılan işlemlerinin ardından otopsi için...