Serik'te belediye ve jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri yolda gördükleri köpek ile 10 yavrusunu besledi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri yolda gördükleri köpek ile 10 yavrusunu besledi. Belediye ekipleri de ilçede yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için mama ve su bıraktı.

Serik'te yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle asayiş uygulaması yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında köpek ve 10 yavrusunu gördü. Bunun üzerine jandarma ekibinde görevli uzman jandarma çavuş, o sırada araçta bulunan ekmek, bisküvi ve suyla aç kalan köpek yavrularını elleriyle besledi.Serik Belediyesi'ne bağlı Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama ve su verdi. Ekipler ilçe merkezi, Belek, Kadriye ve Boğazkent mahallelerinde kedi ve köpeklerin kolayca ulaşabileceği yerlere her sabah taze mama ve su bırakma uygulamasını sürdürdü. Sokak hayvanları belediye ekiplerinin geldiklerini gördüklerinde hemen toplandıkları da gözlerden kaçmadı. Belediye yetkilileri, sokak hayvanlarının diğer günlerde vatandaşlar tarafından beslenebildiğini, ama sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu günlerde aç kalmamaları için böyle bir uygulama yaptıklarını belirtti.

Kaynak: DHA