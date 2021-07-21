Serik'te bayramlaşma programı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serik'te bayramlaşma programı düzenlendi

Serik'te bayramlaşma programı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşma programları gerçekleştirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşma programları gerçekleştirildi.

Kaymakam Kurdoğlu, kaymakamlık binasında düzenlenen programda, bayramların karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlığın unutulduğu, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesini güç kazandığı günler olduğunu belirtti.

Bayram günleri sevincinin akraba, muhtaç, kimsesiz vatandaşlar, şehit aileleri, gazilerle birlikte yaşamanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini oluşturduğunu vurgulayan Kurdoğlu, "Bayramın milletimiz ve ülkemiz için huzur, barış ve mutluluk vesilesi olmasını temenni ederim. Şehitlerimizin aileleri, evlatları ve gazilerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramını kutluyor. Herkese sevdikleriyle sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim." dedi.

Buradaki bayramlaşmanın ardından protokol üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Serik Devlet Hastanesi çalışanları ve şehit yakınlarını ziyaret etti.

Serik'te bayramlaşma programı düzenlendi
Serik'te bayramlaşma programı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor
Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor
Sabah kaybettiği ineği, akşam 'Bir umut bulurum' diyerek gittiği ormanda kesti
Sabah kaybettiği ineği, akşam "Bir umut bulurum" diyerek gittiği ormanda kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Diego Aytaç Kara Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serik'te bayramlaşma programı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 16:51:22. #1.15#

title