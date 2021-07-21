Serik'te bayramlaşma programı düzenlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşma programları gerçekleştirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşma programları gerçekleştirildi.

Kaymakam Kurdoğlu, kaymakamlık binasında düzenlenen programda, bayramların karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlığın unutulduğu, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesini güç kazandığı günler olduğunu belirtti.

Bayram günleri sevincinin akraba, muhtaç, kimsesiz vatandaşlar, şehit aileleri, gazilerle birlikte yaşamanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini oluşturduğunu vurgulayan Kurdoğlu, "Bayramın milletimiz ve ülkemiz için huzur, barış ve mutluluk vesilesi olmasını temenni ederim. Şehitlerimizin aileleri, evlatları ve gazilerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramını kutluyor. Herkese sevdikleriyle sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim." dedi.

Buradaki bayramlaşmanın ardından protokol üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Serik Devlet Hastanesi çalışanları ve şehit yakınlarını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer