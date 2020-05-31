Serik'te basınç sorunu çözüldü
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Serik'te basınç sorunu çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Serik merkezinde yüksek kotlu bölgelerde yaşanan basınç sorununu gerçekleştirdiği çalışma ile çözüme kavuşturdu.

Serik'te basınç sorunu çözüldü
31.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:09

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Serik merkezinde yüksek kotlu bölgelerde yaşanan basınç sorununu gerçekleştirdiği çalışma ile çözüme kavuşturdu.

Serik İlçesi'nde merkez mahallelerin yüksek kesimlerinde kullanımın arttığı saatlerde içme suyunun ulaşmasında sıkıntılar yaşanmaktaydı. Basınç düşüklüğü ile birlikte vatandaşlardan gelen ve özellikle yaz aylarında artan su kesintisi ihbarlarını dikkate alan Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü sorunu ortadan kaldıracak projeyi hayata geçirdi.

Proje ile Karadayı Mahallesi'nden çekilen takviye hattına 1720 metrelik ek imalat yapıldı. 225 mm'lik boru ile gerçekleştirilen imalat sonucunda toplamı 3 bin 720 metre olan hattan saniyede 25 litre su geçmesi sağlandı. Bu takviye ile şebekedeki basınç sıkıntısı ortadan kaldırıldı. Serik'te yüksek kotlarda ikamet eden ilçe sakinlerinin yaz aylarında yaşadığı problem kökten çözüme kavuşturuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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