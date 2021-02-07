Serik'te başına saçmalar isabet eden çiftçi yaralandı

Serik ilçesinde başına av tüfeğinden çıkan saçmalar isabet eden çiftçi yaralandı.

Mustafa Demir (61), Deniztepe Mahallesi'nde yetiştirdiği ürünleri kontrol etmek için evinin bahçesindeki seraya gitti. Bu sırada av tüfeğiyle ateş edildiğini duyan Demir, dışarı çıktı. Başına isabet eden saçmalarla yaralanan Demir, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, silah sesini duyunca serasından dışarı çıktığını ve av tüfeğiyle ateş açan yaşları 14-15 olan iki kardeşi gördüğünü söyledi.

Bu sırada saçmaların başına isabet ettiğini anlatan Demir, "Tam dışarıya çıktığımda 'dur' demeye kalmadan 50-60 metre mesafeden iki kardeşin av tüfeği ile ateş açması sonucu gelen saçmalarla başımın çeşitli yerlerinden yaralandım. Allah beni korudu, gözlerime gelmedi. Kör olabilirdim. Olayda herhangi bir kasıt olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan iki kardeşin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer