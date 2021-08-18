Serik'te Aşure Günü etkinliği
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Serik'te Aşure Günü etkinliği

Serik'te Aşure Günü etkinliği
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde İlçe Müftülüğü ile Gençlik Merkezi Müdürlüğü ekiplerince, Muharrem ayı ve Aşure Günü dolayısıyla aşure ikramında bulunuldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde İlçe Müftülüğü ile Gençlik Merkezi Müdürlüğü ekiplerince, Muharrem ayı ve Aşure Günü dolayısıyla aşure ikramında bulunuldu.

İlçe Müftüsü İbrahim Keser, Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, aşurenin tarihi ve önemine ilişkin bilgi verdi. Etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür eden Keser, bu geleneğin gelecek yıllarda da devam etmesi temennisinde bulundu.

Yapılan duanın ardından aşure, vatandaşa dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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