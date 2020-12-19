Serik'te anaokulu temeli atıldı
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Serik'te anaokulu temeli atıldı

19.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:55
Serik'te anaokulu temeli atıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde ihalesi tamamlanan anaokulu binasının temeli atıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ihalesi tamamlanan anaokulu binasının temeli atıldı.

Temel atma törenine, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz katıldı.

Kaymakam Kurdoğlu, beş ayda inşaatın bitmesini beklediklerini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekiz ise anaokulunun 4 derslikten oluşacağını, 200 öğrenciye hizmet vereceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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