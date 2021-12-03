Serik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Serik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Serik Belediye Başkanlığınca hazırlanan hediyeler, merkezde eğitim gören öğrencilere verildi.

Buradaki programa İlçe Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, Emniyet Müdürü Suat Esin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk ile daire ve okul müdürleri hazır bulundu.

Serik Belediye Başkanlığınca hazırlanan boyama kitabı ve boyama kaleminden oluşan setin ilçede bulunan 3 okulda toplam 700 öğrenciye verileceği belirtildi.

Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

 Bir dönemin çocukluk hayaliydi! 'Evde Tek Başına' filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

Bir dönemin çocukluk hayaliydi! "Evde Tek Başına" filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title