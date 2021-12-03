Serik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
Antalya'nın Serik ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.
Serik Belediye Başkanlığınca hazırlanan hediyeler, merkezde eğitim gören öğrencilere verildi.
Buradaki programa İlçe Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, Emniyet Müdürü Suat Esin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk ile daire ve okul müdürleri hazır bulundu.
Serik Belediye Başkanlığınca hazırlanan boyama kitabı ve boyama kaleminden oluşan setin ilçede bulunan 3 okulda toplam 700 öğrenciye verileceği belirtildi.
AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri