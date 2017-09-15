Serik'te 22 Yaşındaki Genç Araçta Ölü Bulundu

Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesi yakınlarında araç içerisinde bir erkek cesedi bulundu.



Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gece saatlerinde şüpheli terk edilmiş bir araç ihbarı alan olis ekipleri, 35 VYA 72 plakalı aracın içerisinde 22 yaşındaki Şükrü Mert Ersoy'un cesedini buldu. Boğuşma belirtileri ve darp izlerinin olduğu belirtilen Ersoy'un cesedi, ölüm sebebinin tespit edilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Savcılık. olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA