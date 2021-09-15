Serik Tarım ve Orman Müdürü Çömezoğlu, kuşkonmaz üreticisini ziyaret etti

Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, kuşkonmaz üreticiliği yapılan işletmeyi ziyaret etti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Kürüş Mahallesi'nde 62 dekarlık alanda kuşkonmaz bitkisi yetiştiriciliği yapan Antalya Kuşkonmaz Tarım isimli işletmeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çömezoğlu başkanlığında yapılan inceleme ziyaretinde, işletme yetkililerinden ekim, bakım, besleme, toprak istekleri, sulama, maliyeti, çeşidi, hasat ve pazarlama konularında görüş alışverişinde bulunuldu.