"Serik okuyor" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen "Serik okuyor" kitap okuma yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Geçen yıl gerçekleştirilen etkinliğe 724 kişi katıldı. Toplam 30 bin liralık ödülün dağıtıldığı yarışmada Esra Yıldırım birinci, Kemal Durmaz ikinci, Hüsna Çapar üçüncü oldu. 3 yarışmacıya tatil, ilk 50 kişiye de çeşitli miktarlarda para ile The Land of Legends Themapark bileti hediye edildi.

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, okumayı teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte katkısı bulunanlara teşekkür etti.

İlçede bir kıvılcım çakıldığını dile getiren Kurdoğlu, gelecek yıllar etkinliğe katılacak kişi sayısının daha da artacağına inandıklarını kaydetti.

"Öğrenci başına 3 kitap düşüyor"

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de kitap okuyan insanın birçok konuda tecrübe edinerek birden fazla hayat yaşamış gibi olduğunu ifade etti.

Kitap okumanın keyfini herkesin yaşayabilmesi için Serik'ten güzel bir proje başlatıldığını belirten Er, "Serik'ten çok güzel bir meşale yaktık, inşallah bütün Antalya'ya yayılacak. 2 ay önce Antalya'da yaklaşık 840 bin kitabımız vardı. Şu an kitap sayımız 1 milyon 200 bini geçmiş durumda. Bu demektir ki öğrenci başına 3 kitap düşüyor, hedefimiz ise öğrenci başına 10 kitaba ulaşmak." diye konuştu.

İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan da okumayı özendirme ve okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik bir etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Aputkan, "Kitap seçimi uzman öğretmenlerimiz oluşan bir ekip tarafından herkesin kolaylıkla okuyabileceği eserlerden özenle seçildi. Bu fikri ortaya atan ve geliştiren öğretmenlerimize her zaman belediye olarak destek veriyoruz. Belediye olarak her zaman eğitimin yanındayız." diye konuştu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, Emniyet Müdürü Suat Esin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, The Land of Legends adına Cem Tuna, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.