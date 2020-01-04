Serik Kültür Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor

04.01.2020 10:27 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:31

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Kongre ve Kültür Merkezi'nin yapım çalışmalarını sürdürüyor.



Serik'in Gedik Mahallesi'nde 23 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Serik Kongre ve Kültür Merkezi'nde çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatlarıyla hızla tamamlanması planlanan Kültür Merkezi, Serik'in sosyal alan ihtiyacının yanında ATASEM ve ASFİM'in ücretsiz eğitim ve spor hizmetlerine daha iyi imkan sağlayacak.



Kongre ve Kültür Merkezinde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi alan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin, tesisin en kısa sürede tamamlanması için projede bazı revizyonların yapılacağını söyledi.



Temuçin, "Projemizde çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşaatımız yükselirken bir taraftan da Başkanımız Muhittin Böcek'in talimatlarıyla tesisi en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Bunun için projede uygun gördüğümüz gerekli revizyonları yapıyoruz. Teknik ekibimiz bu konuda çok iyi çalışıyor. Projenin bazı kısımlarını ekibimizle birlikte revize ederek Serik halkımıza yakışan ilçenin ihtiyaçlarına cevap veren güzel bir kongre merkezini hızlı bir şekilde tamamlayacağız."diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA