Serik Kültür Merkezi bünyesindeki düğün salonu inşaatında çalışmalar sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Serik Kongre ve Kültür Merkezi bünyesinde yürütülen düğün salonu inşaatı hızla devam ediyor. Çatı çelik imalatlarının tamamlandığı projede çatı kaplama imalatlarına geçildi.

Büyükşehir Belediyesi Serik Kongre ve Kültür Merkezi Projesi kapsamında Serik halkından gelen talep ile projeye eklenen bin kişilik çok amaçlı düğün salonu inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor. Düğün salonunda daha önce betonarme ve duvar imalatlarını tamamlayan ekipler, çatı çelik imalatlarını da bitirdi. Projede, çatı kaplama imalatlarına geçildi.

"Sosyal hayatı canlandıracak"

Serik'in Gedik Mahallesi'nde 20 bin 140 metrekare alan üzerine inşa edilen Serik Kültür Merkezi ve Düğün Salonu Projesi, iki ayrı bloktan oluşuyor. Kongre ve Kültür Merkezi'nin yer aldığı ilk blokta bin kişilik konferans salonu, 250 kişilik salon, fuaye, kurs alanları, galeri, kulisler, prova odaları, atölyeler kostüm odaları bulunuyor. Tek katlı bin 940 metrekarelik inşaat alanına sahip diğer blok ise ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılamak üzere bin kişi kapasiteli düğün salonu ve çok amaçlı salon olarak planlandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçe kongre, konferans, kültürel etkinlik ve düğün gibi organizasyonlara hizmet verecek önemli bir merkeze kavuşacak. - ANTALYA