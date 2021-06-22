Serik Kültür Merkezi Bünyesindeki Düğün Salonu İnşaatı Tam Gaz Sürüyor

Serik Kültür Merkezi bünyesindeki düğün salonu inşaatı tam gaz sürüyorAntalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Serik Kongre ve Kültür Merkezi bünyesinde yürütülen düğün salonu inşaatı hızla yükseliyor.

Serik Kültür Merkezi bünyesindeki düğün salonu inşaatı tam gaz sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Serik Kongre ve Kültür Merkezi bünyesinde yürütülen düğün salonu inşaatı hızla yükseliyor. Betonarme imalatlarının tamamlandığı projede duvar imalatlarına geçildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Serik'in Gedik Mahallesi'nde 20 bin 140 metrekare alan üzerine inşa edilen Serik Kongre ve Kültür Merkezi Projesi kapsamında Serik halkından gelen talep ile projeye eklenen bin kişilik çok amaçlı düğün salonu inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor. Son olarak betonarme imalatlarını tamamlayan ekipler; çelik çatı imalatına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında duvar imalatlarına da başlandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Serik, kongre, konferans, kültürel etkinlik ve düğün gibi organizasyonlara hizmet verecek önemli bir merkeze kavuşmuş olacak.

SOSYAL HAYATI CANLANDIRACAK

Serik'in sosyal hayatını canlandıracak Serik Kültür Merkezi ve Düğün Salonu Projesi, iki ayrı bloktan oluşuyor. Serik Kongre ve Kültür Merkezi'nin yer aldığı ilk blokta bin kişilik konferans salonu, 250 kişilik salon, fuaye, kurs alanları, galeri, kulisler, prova odaları, atölyeler ve kostüm odaları bulunuyor. Tek katlı 1940 metrekarelik inşaat alanına sahip diğer blok ise ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılamak üzere bin kişi kapasiteli düğün salonu ve çok amaçlı salon olarak planlandı.

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Kaynak: Habermetre