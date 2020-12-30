Serik Kültür Merkezi bünyesindeki düğün salonu inşaatı başladı
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Serik Kültür Merkezi bünyesindeki düğün salonu inşaatı başladı

30.12.2020 12:52 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:57
Serik Kültür Merkezi bünyesindeki düğün salonu inşaatı başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Serik Kongre ve Kültür Merkezi Projesi'nin inşaatına eklenen, bin kişilik düğün salonu inşaatı da başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Serik Kongre ve Kültür Merkezi Projesi'nin inşaatına eklenen, bin kişilik düğün salonu inşaatı da başladı.

Serik'in Gedik Mahallesi'nde 20 bin 140 metrekare alan üzerine inşa edilen Serik Kongre ve Kültür Merkezi Projesi inşaatı yükseliyor. Vatandaşlardan gelen yoğun talep ve ilçenin ihtiyacı göz önünde bulundurularak projeye Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla bin kişilik çok amaçlı düğün salonu yapımı da eklendi. Yaklaşık 60 milyon lira yatırım bedelli proje tamamlanınca ilçe kongre, konferans, kültürel etkinlik ve düğün gibi organizasyonlara hizmet verecek önemli bir merkeze kavuşacak.

Serik'in sosyal hayatını canlandıracak Serik Kültür Merkezi ve Düğün Salonu Projesi, iki ayrı bloktan oluşuyor. Tek katlı 1940 metrekarelik inşaat alanına sahip blok ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılamak üzere bin kişi kapasiteli düğün salonu ve çok amaçlı salon olarak planlandı. Diğer blokta ise bin kişilik ve 250 kişilik iki ayrı salon, fuaye, kulisler, prova odaları, atölyeler, kostüm odaları bulunuyor. Ayrıca sosyal etkinlik ve programları organize etmek amacı ile güzel sanatlar galerisi ile sanat ve meslek eğitim kurs alanları yer alıyor. Projede 9 bin metrekarelik açık alan ve meydan tasarımı ve 220 araç kapasiteli otopark da bulunuyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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