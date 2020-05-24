Serik Kaymakamı Kurdoğlu'ndan şehit ailelerine ziyaret Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Heyet ziyarete ilk olarak Yumaklar Mahallesi'nde yaşayan Şehit Jandarma Er Salim Yılmaz'ın babası Duran Yılmaz ile Şehit Jandarma Er Mehmet Tıbık'ın annesi Nimet Tıbık'ın evine gerçekleştirdi.

Daha sonra Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan Şehit Piyade Asteğmen Hasan Güçlü'nün babası Mustafa ile annesi Havva Güçlü'yü ziyaret eden heyet, şehitler için dua etti.

Ziyaretler sırasında şehit yakınları duygulu anlar yaşandı.

Kaymakam Kurdoğlu'na, Belediye Başkanı Enver Aputkan, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayhan Aktürk de eşlik etti.

Kaynak: AA