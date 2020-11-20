Serik ilçesinde Merkez Camisi ibadete açıldı
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Serik ilçesinde Merkez Camisi ibadete açıldı

20.11.2020 14:59 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:03
Serik ilçesinde Merkez Camisi ibadete açıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde inşası tamamlanan Merkez Camisi, kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde inşası tamamlanan Merkez Camisi, kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

Camide kılınan ilk cuma namazına İlçe Müftüsü İbrahim Keser, İlçe Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan ve vatandaşlar katıldı.

Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından vatandaşlara seccade dağıtıldı.

İlçe Müftüsü İbrahim Keser, Çınaraltı Meydanı'ndaki 50 yıllık caminin iki yıl önce yıkılarak, hayırsever iş insanı Adem Kozan tarafından yeniden yaptırıldığını söyledi.

2 bin metrekarelik alana yapılan Merkez Camisi, bin 500 kişiye ibadet imanı sağlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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