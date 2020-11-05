Serik Halk Et'de 1 ayda 4 bin kilogram et satıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Serik Halk Et'de 1 ayda 4 bin kilogram et satıldı

05.11.2020 12:00 | Son Güncelleme: 05.11.2020 12:04
Serik Halk Et'de 1 ayda 4 bin kilogram et satıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Serik'te geçtiğimiz ay hizmete açılan Halk Et Mağazası'nda bir ayda 4 bin 400 kilogram et ve et ürünü satıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Serik'te geçtiğimiz ay hizmete açılan Halk Et Mağazası'nda bir ayda 4 bin 400 kilogram et ve et ürünü satıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Satış Mağazaları, uygun fiyatlı et ve et ürünlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Serik'te 2 Ekim'de Yeni Mahalle Yaşar Uçar Caddesi'nde açılan Halk Et Serik Satış Mağazası, 1 aylık süre içerisinde 2 bin 750 kişi tarafından ziyaret edildi. 4 bin 400 kilogram ekonomik, sağlıklı ve kaliteli et ve et ürünleri satıldı. Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET tarafından işletilen Halk Et Mağazaları'nda dana kıyma 39.90 lira, dana kuşbaşı 49.90 liradan satışa sunuluyor.

Vatandaşlara ekonomik, sağlıklı, güvenilir ve kaliteli et alabilme imkanı sunan Halk Et Satış Mağazasına Serikliler ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Halk Et Serik Mağazası'nın müdavimi olduğunu söyleyen Mevlüt Ekici, "Böyle bir projeyi yıllardır bekliyoruz. İlçemize bu hizmetin gelmesine çok sevindik. Dar gelirli vatandaşlarımız için önemli bir kaynak oldu. Son derece mutluyuz. Başkanımız Muhittin Böcek'e çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir şekilde görevine dönmesini bekliyor ve dua ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle desteklediği Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) üyesi kadınların yaptığı birbirinden lezzetli yöresel ürünler de Halk Et Serik Mağazası'nda satışa sunuluyor. - ANTALYA

Serik Halk Et'de 1 ayda 4 bin kilogram et satıldı
Serik Halk Et'de 1 ayda 4 bin kilogram et satıldı
Serik Halk Et'de 1 ayda 4 bin kilogram et satıldı
Serik Halk Et'de 1 ayda 4 bin kilogram et satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et
Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et
Taş süslemeli kadın ayakkabısı, 104 bin TL'ye satıldı
Taş süslemeli kadın ayakkabısı, 104 bin TL'ye satıldı
Son dakika haberleri: Mardin'de 4 ayda uyuşturucu operasyonlarında 426 kilo eroin ele geçirildi
Son dakika haberleri: Mardin'de 4 ayda uyuşturucu operasyonlarında 426 kilo eroin ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Osman Durmuş Mesut Yılmaz İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Demet Akalın Burak Özçivit Çağatay Ulusoy
Spor Can Bartu Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serik Halk Et'de 1 ayda 4 bin kilogram et satıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 12:04:47. #1.14#
title