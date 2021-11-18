Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özen'den Serik Belediyespor'a moral ziyareti - Haberler
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Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özen'den Serik Belediyespor'a moral ziyareti

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özen'den Serik Belediyespor'a moral ziyareti

Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, Afjet Afyonspor maçı öncesi Serik Belediyespor'a moral ziyaretinde bulundu.

Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, Afjet Afyonspor maçı öncesi Serik Belediyespor'a moral ziyaretinde bulundu.

Kadriye'deki tesiste, futbolculara tatlı ikram eden Özen, teknik direktör Bülent Akan'a da kaligrafi harfleriyle ismi yazılı plaket verdi.

Özen, Serik Belediyespor'un Antalya'yı TFF 2. Lig'de temsil eden tek takımı olduğunu belirtti. Takımın ilçenin tanıtımına da önemli ölçüde katkıda bulunduğunu ifade eden Özen, takıma ligde başarılar diledi.

Özen'e Futbol Şube Sorumlusu ve Basın sözcüsü Namık Kemal Kılınç, Kulüp Müdürü Erhan Kaş, Sportif Direktör Mehmet Kaya eşlik etti.

Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özen'den Serik Belediyespor'a moral ziyareti

Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özen'den Serik Belediyespor'a moral ziyareti

Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özen'den Serik Belediyespor'a moral ziyareti

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AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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