Serik Belediyesporlu futbolculardan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Serik Belediyespor'da futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Serik Belediyespor'da futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

Futbolcular Burçin Yüksel, Erdi Taşkent ve Güven Güneri önderliğinde başlatılan organizasyona, takım arkadaşları da destek verdi.

Oyuncular, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında evden çıkmalarına kısıtlama getirilen ihtiyaç sahibi ailelere 100 koli gıda yardımı yaptı.

Muhtar ve imamlardan ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerini öğrenen futbolcular, malzemeleri kendileri götürdü.

"Evde kal Türkiye" çağrısında bulunan futbolcular, her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini, herkesin çevresinde bulunan ihtiyaç sahiplerine el uzatmasının önemli olduğunu belirtti.

Bu arada, futbolcuların idmanları evden yaptıkları öğrenildi.

Kaynak: AA