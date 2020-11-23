Serik Belediyesporda kupa maçı hazırlıkları

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde bulunan tesislerde çalışan ekibin teknik direktörü Engin Korukır, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, önemli bir kupa maçına hazırlandıklarını belirtti.

Daha çok genç oyunculara şans vermek istediğini dile getiren Korukır, "Sancaktepe maçında genç oyuncularımıza şans verdik. Şimdiki Gaziantep maçına da genç kadro ile çıkmayı düşünüyoruz. Çünkü bizim başka bir hedefimiz var. Kupa, oynamayan oyuncuların performansını güçlendirecek bir maçtır. Kendi elimizdeki kadromuzdaki bütün oyuncuları değerlendirmemiz lazım. Değerlendirirken de genç oyuncuların öz güven kazanması açısından onların adına çok önemli bir maç." şeklinde konuştu.

"İyi bir oyun sergilemek istiyoruz"

26 kişilik takımda 4 oyuncunun sakat olduğu bilgisini veren Korukır, takımın bir hafta sonra da lig maçına çıkacağını, bu açıdan daha çok genç kadro ile kupa maçına çıkmayı planladığını kaydetti.

Gaziantep'in önemli bir rakip olduğunu belirten Korukır, "Güzel bir maç olacak diye düşünüyorum. Çıkıp mücadelemizi sonuna kadar yapacağız." dedi. Sahada iyi bir oyun sergilemek istediklerini dile getiren Korukır, centilmence mücadele etmek istediklerini belirtti.

Gaziantep FK ile Serik Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Çarşamba günü saat 17.00'de Gaziantep'te karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer