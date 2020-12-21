Serik Belediyespor yönetimi istifa etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Serik Belediyespor yönetimi istifa etti

21.12.2020 17:23 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:26
Serik Belediyespor yönetimi istifa etti

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor yönetiminin istifa ettiği bildirildi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor yönetiminin istifa ettiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 16 Ekim ve 11 Aralık'ta olağan genel kurul toplantısı yapma başvurusunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında genel kurul toplantılarının 28 Şubat 2021'e kadar ertelenmesi nedeniyle reddedildiği belirtildi.

Yönetimin göreve geldiği günden itibaren Serik Belediyespor'un teknik heyet ve futbolcularının tüm ihtiyaçlarını karşılamak için olağanüstü çabayla çalıştığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Puan tablosundan da anlaşılacağı üzere takımımız bir üst lig için en iddialı takımlar arasındadır. Serik Belediyespor, tüm Serik'in takımıdır ve yönetim olarak bu ağırlığın bilincindeyiz. Tüm yönetim kurulu üyeleri olarak istifa ederek, seçimli genel kurul yapılması için Serik Kaymakamlığına başvurmuş bulunmaktayız. Serik Kaymakamlığı tarafından genel kurul yapılması hakkında karar verilmesi halinde, yeni tarih kamuoyuyla paylaşılacak. Serik Belediyespor hedeflerinden şaşmayarak kararlı bir şekilde yoluna devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İsmail Demir Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Uğur Yücel Coşkun Sabah Defne Samyeli
Spor Ersun Yanal Çağdaş Atan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Almanya Araştırma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serik Belediyespor yönetimi istifa etti | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 17:46:56. #1.15#
title