Serik Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor Teknik Direktörü Bülent Akan Afyonkarahisar kampının takımın kaynaşması adına çok olumlu geçtiğini söyledi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor Teknik Direktörü Bülent Akan Afyonkarahisar kampının takımın kaynaşması adına çok olumlu geçtiğini söyledi.

Serik Belediyespor'un Afyonkarahisar'da yaptığı 2. Etap kamp çalışmaları sona erdi.

Kamp çalışmalarını sürdüren Serik Belediyespor'da teknik direktör Bülent Akan, yaptığı açıklamada, kampta çok güzel bir çalışma ortamı yakaladıklarını belirtti.

Fiziksel anlamda bu kampa hazırlandıklarını kaydeden Akan, "Tecrübeli ve genç oyuncuların uyumu bizleri son derece memnun etti. Takım olma yolunda çok kısa sürede önemli mesafe aldık." dedi.

Hazırlık maçlarında takımın sistemini ve oyun felsefesini oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Akan, hedeflerinin ligde ilk 5'te yer almak olduğunu vurguladı.

Serik Belediyespor, 3. etap kamp çalışmalarını 9-23 Ağustos'ta yine Afyonkarahisar'da yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer