Serik Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serik Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Serik Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Spor

TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor Teknik Direktörü Bülent Akan Afyonkarahisar kampının takımın kaynaşması adına çok olumlu geçtiğini söyledi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor Teknik Direktörü Bülent Akan Afyonkarahisar kampının takımın kaynaşması adına çok olumlu geçtiğini söyledi.

Serik Belediyespor'un Afyonkarahisar'da yaptığı 2. Etap kamp çalışmaları sona erdi.

Kamp çalışmalarını sürdüren Serik Belediyespor'da teknik direktör Bülent Akan, yaptığı açıklamada, kampta çok güzel bir çalışma ortamı yakaladıklarını belirtti.

Fiziksel anlamda bu kampa hazırlandıklarını kaydeden Akan, "Tecrübeli ve genç oyuncuların uyumu bizleri son derece memnun etti. Takım olma yolunda çok kısa sürede önemli mesafe aldık." dedi.

Hazırlık maçlarında takımın sistemini ve oyun felsefesini oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Akan, hedeflerinin ligde ilk 5'te yer almak olduğunu vurguladı.

Serik Belediyespor, 3. etap kamp çalışmalarını 9-23 Ağustos'ta yine Afyonkarahisar'da yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Galatasaray'dan Oğulcan isyanı: Tahkim Kurulu hemen istifa etmezse savcılığa gidiyoruz
Galatasaray'dan Oğulcan isyanı: Tahkim Kurulu hemen istifa etmezse savcılığa gidiyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Ezgi Eyüboğlu Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serik Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 14:31:14. #1.15#

title